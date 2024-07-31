Мадуро: Единая социалистическая партия Венесуэлы готова представить 100% актов голосования

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Единая социалистическая партия Венесуэлы готова представить 100% имеющихся актов с избирательных участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.

Он также выразил надежду на то, что палата Верховного суда сделает то же самое с каждым кандидатом и партией.

В свою очередь, генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил, что 1 062 человека задержали за участие в беспорядках и актах насилия во время протестов после выборов. Он показал свидетельства поджогов и других нарушений и указал, что во время манифестации увеличилось число пострадавших сотрудников правоохранительных органов и военных.

"Вчера я говорил, что у нас немногим более 40 пострадавших, сегодня число раненых этими агрессивными протестующими возросло до 77 <...>. Один был убит, о чем я рассказывал вчера", – цитирует генпрокурора ТАСС.

Протесты в Венесуэле вспыхнули после президентских выборов, которые состоялись 28 июля. По итогам обработки 80% бюллетеней стало ясно, что действующий глава государства Мадуро набрал 51,2% голосов. При этом представляющий оппозицию кандидат Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов на фоне явки в 59%.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением и поздравить Мадуро с победой на выборах. Он подчеркнул важность того, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри страны "не подогревались" третьими странами.

