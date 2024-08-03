03 августа, 09:31Политика
США и ЕС угрозами пытаются заставить Мадуро покинуть свой пост
Фото: depositphotos/Varavin88
Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если он добровольно не покинет свой пост, сообщает РИА Новости.
"Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов", – говорится в заявлении, обнародованном на сайте американского конгресса.
Официальные результаты выборов президента в Венесуэле они назвали "сфабрикованными". Кроме того, у них якобы есть доказательства в пользу утверждений о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса.
Авторы обращения призвали Мадуро и Гонсалеса начать диалог о мирной передаче власти.
Мадуро переизбрали на пост президента страны 28 июля. Его полномочия теперь истекут в 2031 году.
По итогам обработки 80% бюллетеней стало ясно, что действующий глава государства Мадуро набрал 51,2% голосов. При этом представляющий оппозицию кандидат Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов на фоне явки в 59%.
После этого в стране впыхнули беспорядки, по итогам которых были задержаны 749 человек.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением и поздравить Мадуро с победой на выборах. Он подчеркнул важность того, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри страны "не подогревались" третьими странами.
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