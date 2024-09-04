04 сентября, 07:22Политика
Венесуэла поблагодарила МИД России за солидарность после ареста самолета Мадуро
Фото: 123RF/mikrokon
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль выразил благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой за осуждение действий США, которые арестовали самолет президента страны Николаса Мадуро. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим Марию Захарову за ее решительное осуждение недавних неоколониальных действий США, захвативших венесуэльский президентский самолет", – заявил глава МИД Венесуэлы.
Хиль также подчеркнул, что Венесуэла ценит поддержку России в защите ее суверенитета.
Ранее американский Минюст подтвердил, что власти США арестовали самолет Dassault Falcon 900EX президента Венесуэлы. Лайнер был остановлен в Доминиканской Республике и перенаправлен в Южный округ штата Флорида по запросу американских властей в связи с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях.
В МИД Венесуэлы назвали изъятие самолета актом пиратства со стороны США.