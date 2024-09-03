Власти Венесуэлы назвали пиратством изъятие США самолета Мадуро

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МИД Венесуэлы обвинило власти США в пиратстве после того, как в Доминикане конфисковали президентский борт Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве латинской страны заявили, что США раз за разом оправдывают свои действия принудительными мерами, которые незаконно и в одностороннем порядке применяются ими по всему миру.

"Это пример предполагаемого "порядка, основанного на правилах", который, игнорируя международное право, стремится установить закон сильнейшего, создать правила, соответствующие его интересам, и следовать им с полной безнаказанностью", – отметили в венесуэльском МИД.

Ранее министерство юстиции США подтвердило, что американские власти арестовали самолет Dassault Falcon 900EX президента Венесуэлы. Лайнер был арестован в Доминиканской Республике и перенаправлен в Южный округ штата Флорида по запросу Вашингтона в связи с нарушением мер экспортного контроля и законодательства Америки о санкциях.

Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом страны на период с 2025 по 2031 год в результате выборов, которые прошли 28 июля. Тогда Мадуро набрал 51,2% голосов.

Министры иностранных дел Европейского союза в ходе неформальной встречи в Брюсселе 29 августа решили не признавать Мадуро демократически избранным президентом республики.