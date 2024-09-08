Экс-кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес получил убежище в Испании

Фото: ТАСС/EPA/HENRY CHIRINOS

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес покинул страну и получил убежище в Испании. Об этом со ссылкой на заявление вице-президента Венесуэлы Делси Родригес сообщает РИА Новости.

Ранее генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что венесуэльский контрольный суд выдал ордер на задержание бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, так как тот несколько раз не являлся по повестке для дачи показаний.

"Сегодня, 7 сентября, оппозиционер гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе, попросив политического убежища у этого правительства", – заявила политик.

Родригес сообщила, что Венесуэла предоставила должное охранное свидетельство Гонсалесу для выезда из страны, так как в своих действиях республика руководствуется уважением к закону.

Ранее генпрокуратура Венесуэлы возбудила уголовные дела против Гонсалеса и одного из лидеров оппозиции Корины Мачадо по подозрению в подстрекательстве к мятежу. Решение начать уголовное расследование было принято в связи с тем, что ранее бывший кандидат в президенты и лидер оппозиции Мачадо на своих страницах в соцсети X опубликовали запись, в которой заявили, что Гонсалес победил на выборах, и призвали военных и полицейских встать на их сторону.