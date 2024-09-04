Diario Libre: в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Второй самолет правительства Венесуэлы был задержан в Доминикане. Об этом со ссылкой на источники сообщает доминиканская газета Diario Libre.

"Второй самолет, связанный с правительством Николаса Мадуро, задержан в Доминикане по просьбе американских властей", – указано в сообщении.

Согласно данным газеты, самолет находится под наблюдением в международном аэропорту, и ему запрещено двигаться без решения суда.

Ранее американский Минюст подтвердил, что власти США арестовали самолет Dassault Falcon 900EX президента Венесуэлы. Лайнер был остановлен в Доминиканской Республике и перенаправлен в Южный округ штата Флорида по запросу американских властей в связи с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях.

В МИД Венесуэлы назвали изъятие самолета актом пиратства со стороны США.