Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на задержание президента Аргентины

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Генпрокуратура Венесуэлы запросила выдачу ордера на задержание президента Аргентины Хавьера Милея из-за инцидента с конфискацией США венесуэльского самолета, который находился в Буэнос-Айресе. Об этом заявил генпрокурор страны Тарек Вильям Сааб.

"Генпрокуратура сообщает о назначении двух специализирующихся на этой теме прокуроров, которые начали соответствующие процессуальные действия и занимаются оформлением ордеров на задержании следующих граждан – президента Аргентины Хавьера Милея, генерального секретаря канцелярии президента Карины Милей и министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич", – приводит его слова ТАСС.

Генпрокуратура Венесуэлы считает Милея и членов его правительства виновными в "краже с отягчающими обстоятельствами" и отмывании денег. Кроме того, венесуэльское ведомство проводит расследование по факту нарушения прав человека в Аргентине из-за случаев применения силы полицейскими к протестующим.

До этого американский Минюст подтвердил, что власти США арестовали самолет Dassault Falcon 900EX президента Венесуэлы. Лайнер был остановлен в Доминиканской Республике и перенаправлен в Южный округ штата Флорида по запросу американских властей в связи с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях.

В МИД Венесуэлы назвали изъятие самолета актом пиратства со стороны США.