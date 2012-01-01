Эксперт Мкртчян назвал самые распространенные виды мошенничества в сфере туризма

В период летних отпусков традиционно активизируются аферисты в туристической сфере. Они наживаются на желании многих россиян отправиться в путешествие на самых выгодных условиях. Например, мошенники могут предлагать туры по заниженным ценам. Рассказываем, на что нужно обращать внимание при планировании отдыха, чтобы не стать жертвой обмана.



"Популярная схема"

Россиянам стоит быть внимательными при планировании отдыха, так как злоумышленники создают поддельные сайты по продаже билетов и бронированию отелей. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Самая популярная схема мошенничества – это взять у человека деньги и никуда его не отправить. Например, делаются подложные сайты, где адрес отличается на одну цифру, букву. Есть какая-нибудь точка, тире.

По словам специалиста, особенно часто жертвой поддельных сайтов по бронированию отелей становятся туристы, собирающиеся отдохнуть в Абхазии. "Вы вроде бы нашли сайт, забронировали размещение, оплатили. Приезжаете в настоящий отель в Абхазии селиться, а вам говорят, что на вашу фамилию брони нет и ничего не оплачено", – рассказывает Алексан Мкртчян.

Часто авиа- и железнодорожные билеты на поддельных сайтах стоят дешевле, чем на официальных, что и привлекает людей. Таким образом, желая сэкономить, человек может остаться и без денег, и без поездки.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств У тех, кто продает "в белую", то есть не у мошенников, цены на билеты никогда не бывают ниже, чем у авиакомпании или железной дороги.

Поэтому если билет на сайте стоит дешевле, чем в других местах, лучше воздержаться от покупки.



Верный метод

Одним из самых простых способов защититься от аферистов является планирование отдыха через туроператора.

"Мой совет – обращаться в проверенное турагентство, которое вы знаете либо вам его рекомендуют друзья или родственники. Не ориентируйтесь по отзывам в интернете. Наведите справки самостоятельно, поспрашивайте у знакомых, и вам скажут, где купить", – говорит Алексан Мкртчян.

К тому же турагентства удобны тем, что берут оплату в рублях.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Не у всех россиян есть карточки зарубежных банков, а наши за границей много где недействительны. Можно прийти в турагентство, купить билет, допустим, Рим-Париж на поезд или самолет за рубли. То же самое и с гостиницами.

При самостоятельном планировании отдыха билеты стоит покупать только на официальных и проверенных сайтах. Нужно обязательно проверить адрес, чтобы в нем не было лишних или недостающих символов. При этом необходимо учитывать, что на российских сайтах туристы не смогут приобрести билеты на внутренние направления зарубежных стран.

"Если вы хотите купить билет на поезд Рим-Париж или на самолет Лондон-Париж, вам придется их смотреть на сайтах иностранных перевозчиков. Но если карты зарубежного банка нет, а российскую там не принимают, оплатить покупку вы не сможете. Поэтому здесь мы снова возвращается к турагентствам", – обратил внимание эксперт.

Ранее россиян предупредили, что мошенники через соцсети и мессенджеры предлагают купить горящие туры со значительной скидкой. Сообщение, как правило, сопровождается ссылкой на фишинговый сайт для оплаты. Если ввести на нем данные банковской карты, деньги и платежная информация попадут в руки к злоумышленникам.

