Россиян предупредили о мошенничестве с турами и билетами со скидкой

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МВД России предупредило граждан, что активизировались телефонные мошенники, которые предлагают купить горящие туры со значительной скидкой. Об этом управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, существенный рост числа предложений от аферистов по покупке горящих туров, авиа- и железнодорожных билетов со скидкой от 50 до 90% замечен в соцсетях и мессенджерах. Почти всегда в подобных сообщениях есть ссылка, ведущая на фишинговый сайт, якобы на котором можно купить тур со скидкой, указало МВД.

В министерстве добавили, что если пользователь оставит свои банковские данные на поддельном сайте, то его средства и платежная информация попадут на сервер киберпреступников.

Сотрудники МВД рекомендуют проверять такие предложения, заходя на сайт турагентства или сервиса по продаже авиа- и железнодорожных билетов, от якобы которых пришла информация об акции.

"Если на официальном сайте компании подобной информации о каких-то акциях нет, то со 100-процентной вероятностью сообщение является мошенническим. Будьте бдительны и предупредите родных и близких", – призвало ведомство.

Ранее ЦБ назвал самые популярные фразы телефонных мошенников. Регулятор советует класть трубку после слов об "оформлении заявки на кредит" или заявления о "специальном или безопасном счете". Также Банк России предупреждает, что не стоит разговаривать с теми, кто представляется "сотрудником Центробанка", так как настоящие его работники не звонят и не пишут гражданам, а "специальных", "безопасных" или "защищенных" счетов не существует.

Кроме того, уточнил Центробанк, мошенники могут рассказывать о "следственных действиях" и о "попытке хищения средств". Однако правоохранители не проводят процессуальные действия по телефону и не предлагают участвовать в поимке преступников, а банки могут без участия клиента приостанавливать мошеннические операции, добавили там.

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