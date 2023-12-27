Банк России назвал популярные у мошенников фразы, после которых надо класть трубку

Фото: 123RF/adrianhancu

Банк России предупредил о самых популярных фразах телефонных мошенников, после которых стоит сразу прекратить разговор. Об этом регулятор написал в своем телеграм-канале.

"Распознать мошенника в незнакомце непросто, особенно по телефону. <…> Но есть фразы, которые мошенники особенно любят, и если вы их услышали – сразу кладите трубку", – указано в сообщении.

Так, Банк России советует прекращать разговор после фразы об "оформлении заявки на кредит", или заявления о "специальном или безопасном счете". Регулятор предупреждает, что не стоит разговаривать с теми, кто представляется "сотрудником Центробанка", так как настоящие его работники не звонят и не пишут гражданам, а "специальных", "безопасных" или "защищенных" счетов не существует.

Мошенники также часто обманывают своих жертв, рассказывая о "следственных действиях, которые помогут задержать мошенников", или о том, что "ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция". Банк России уточняет, что работники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону и не предлагают участвовать в поимке преступников, а банки имеют возможность приостанавливать мошеннические операции и без участия клиента.

Кроме того, в регуляторе напомнили, что фразы "истекает срок действия сим-карты", "продиктуйте код из СМС-сообщения" или "вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка", также являются популярными мошенническими уловками.

Ранее сообщалось, что мошенники перед Новым годом стали чаще взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и просить знакомых жертв "одолжить" ненадолго деньги. По словам экспертов, злоумышленники пользуются тем, что в предпраздничной суете люди теряют бдительность.

"Техно": мошенники стали подделывать голосовые сообщения пользователей в Сети