Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом

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Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв "одолжить" ненадолго деньги, сообщает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что аферисты пользуются тем, что в предпраздничной суете люди теряют бдительность.

Куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова рассказала, что мошенники взламывают мессенджеры с помощью рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, замаскированной, например, под просьбу проголосовать за ребенка. Также они выманивают одноразовый код, который нужен для привязки аккаунта еще к одному устройству.

Затем аферисты рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой одолжить деньги. При этом мошенники присылают фото банковской карты, в качестве владельца которой указан человек, чей аккаунт был взломан. Как отметили в ВТБ, мошенники создают фото поддельных банковских карт с помощью бота в Telegram.

Эксперты рекомендовали установить двухэтапную проверку, которая есть в каждом мессенджере и соцсети, для защиты своего аккаунта. Дополнительными мерами защиты могут стать установленные в настройках запреты на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов.

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров рассказал "Газете.ру", что в 2024 году в России активизируются финансовые аферисты, это повлечет рост мошенничества по сравнению с 2023 годом.

Он призвал пользователей фишинговых сайтов быть особенно внимательными во время новогодних и рождественских каникул, когда под видом выгодной акции злоумышленники могут украсть данные и деньги с карты. Такая же ситуация будет складываться в преддверии 14 и 23 февраля, 8 Марта, только к фишинговым сайтам и объявлениям под видом акций в магазинах активизируется схема FakeDate.

Специалист уточнил, что мошенники под видом привлекательной девушки знакомятся с потенциальной жертвой в соцсетях или на сайте знакомств, после чего предлагают провести вечер на стендап-шоу, в кино, кальянной или заказать доставку ужина. Жертва получает ссылку на фишинговый сайт, оплачивает "билеты", а злоумышленник получает деньги и данные карты.

Ранее руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян сообщил, что оплата по QR-коду небезопасна в отличие от платежей с помощью банковской карты. Во время оплаты в магазинах важно проверять, кто получатель, так как мошенники часто меняют такие коды на свои реквизиты, пояснил эксперт.

Кроме того, телефонные аферисты начали чаще звонить гражданам РФ, представляясь сотовыми операторами. В сравнении с сентябрем в октябре таких звонков стало втрое больше, а в ноябре – вчетверо. Мошенники убеждают жертв, что действие их договора на предоставление услуг связи либо сим-карты подходит к концу, но данные об этом якобы не отображаются в личном кабинете. Вместе с тем злоумышленники пытаются получить конфиденциальные сведения граждан и одноразовые коды.

Количество звонков от мошенников увеличилось в четыре раза с лета 2023 года