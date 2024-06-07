Сергей Собянин рассказал о главных возможностях для развития Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Имеющиеся ресурсы в первую очередь необходимо направить на развитие Москвы, что позволит обеспечить постоянный приток инвестиций и стабильный экономический рост города в условиях текущих вызовов, с которыми сталкивается Россия. Об этом Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Нужно максимально сокращать текущие расходы, высвобождать для инвестиций, за счет инвестиций развивать инженерную, транспортную инфраструктуру, готовить площадки для производственных предприятий, помогать и так далее. За счет этого экономика развивается, появляется больше возможностей направить средства на текущие расходы и на инвестиции", – подчеркнул мэр.

Отмечается, что благодаря такому подходу Москва шестой год подряд возглавляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских субъектах.

Столица также находится на четвертом месте среди городов мира по паритету покупательной способности.

По словам градоначальника, у Москвы есть все возможности для улучшения результата. Так, Собянин выделил большое количество талантливых людей, которые хотят строить, развиваться, изобретать, внедрять эти изобретения.

"Мне кажется, это один из самых лучших потенциалов в мире", – подчеркнул он.

Мэр столицы также отметил, что в столице много талантливых специалистов, патриотов города и страны, которым нужно помогать развиваться. По его мнению, условия для этого должен создавать город.

Собянин напомнил о принятом решении об упрощении правил размещения летних кафе в Москве, которое позволяет предпринимателям не проходить длительную процедуру согласования. Подобное решение дало возможность сделать сферу общественного питания более привлекательной для столичных предпринимателей и потребителей.

"Просто кратное увеличение бизнеса, который этим занимается, с одной стороны. С другой стороны – количество людей, которые приходят и отдают деньги в малый бизнес, торговлю, туризм и так далее. И экономика начинает работать", – заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что Москва переживает новый виток высокотехнологичного развития путем внедрения в производство высоких технологий.