Собянин: Москва стала привлекательной площадкой для инвестиций в производство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва переживает новый виток высокотехнологичного развития путем внедрения в производство высоких технологий. Об этом на полях ПМЭФ заявил Сергей Собянин.

"В Москве сейчас создается не просто завод советского типа, а суперсовременный завод, роботизированный практически полностью. Поэтому естественно, что Москва становится приоритетной площадкой, где развиты очень хорошо высокие технологии, где высококвалифицированые специалисты", – сказал мэр телеканалу Москва 24.

Вместе с этим Собянин отметил привлекательность Москвы для инвесторов. Он обратил внимание, что в городе открываются новые предприятия, работающие в сферах беспилотного транспорта, авиастроения, фармацевтики.

Еще одним преимуществом столицы является большое число квалифицированных специалистов. В частности, для этого в московских колледжах увеличили набор, а образование сориентировали под запрос производителей.

В заключение Собянин отметил, что развитие Москвы касается каждого жителя. Благодаря инвестициям и развитию производств в городе улучшают сферы здравоохранения, образования, а также реализуются новые проекты благоустройства и другие.

Ранее Сергей Собянин и гендиректор "Фармстандарта" Дмитрий Зайцев подписали соглашение, в рамках которого на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Зеленограде появится первый в России завод по производству базовых препаратов из плазмы крови человека.

Под строительство объекта выделили участок площадью 2,23 гектара. Инвестиции в проект составят около 18 миллиардов рублей. После запуска завода в 2027 году на нем смогут работать свыше 640 сотрудников.

