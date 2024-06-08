Патрушев заявил, что резких скачков цен на ягоды и фрукты не будет

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Резких скачков стоимости ягод и фруктов в России не произойдет, так как ее скорректируют с учетом импорта продукции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Кроме того, он уточнил, что серьезных последствий для урожая фруктов и ягод из-за прошедших заморозков не будет. Однако, по его словам, прогноз по их сбору придется изменить.

"Мы полностью заместим все. У нас есть дружественные страны – партнеры, откуда мы готовы поставить эту продукцию", – объяснил Патрушев.

На фоне весенних заморозков в России ущерб был нанесен урожаю клубники, малины, черешни и прочих ягод. Однако аналитики рынка рекомендовали россиянам не опасаться дефицита этих продуктов, поскольку около 80% всего ягодного рынка РФ приходится на импорт. Специалисты также напомнили, что в основном данная продукция выращивается на юге России, который несущественно пострадал от похолодания.

