Эксперты призвали россиян не опасаться дефицита клубники и малины

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На фоне весенних заморозков в России пострадали урожай клубники, малины, черешни и прочих ягод. Однако аналитики рынка посоветовали россиянам не ожидать дефицита этих продуктов и рассказали о сроках, когда цены перейдут от пиковых значений к снижению. Об этом пишет издание Forbes.

Генеральный директор "Ягодного союза" Ирина Козий рассказала, что наиболее серьезно похолодание в России повлияло на урожай смородины, клубники, малины, ежевики и многих других ягод. При этом она уточнила, что процент потерянной продукции специалисты смогут назвать только в конце сезона.

Однако, по ее прогнозам, российский рынок не столкнется с тотальным дефицитом. Козий отметила, что этому поспособствует импорт, на долю которого приходится около 80% всего ягодного рынка России. При этом внутрироссийский урожай сократится не критически.

Эксперт также подчеркнула, что стоимость ягод в РФ в основном будет зависеть от резкого увеличения себестоимости выращивания на фоне санкций, а не от последствий заморозков.

Высказалась по этому поводу и гендиректор одной из исследовательских компаний Тамара Решетникова. Она обратила внимание, что, в отличие от центральных районов страны, урожаи на юге России несущественно пострадали от заморозков и предложение клубники уменьшилось незначительно.

Так, на прилавках Москвы специалисты не фиксируют перебоев в обеспечении ягодами, выращенными в Крыму, Краснодаре и Ставрополе. Кроме того, клубника продолжает цвести и в Московской области.

Эксперт подчеркнула, что в данной ситуации многое зависит от осадков, которые пройдут в июле. Дожди могут оказать негативное влияние на урожай этой ягоды.

Также, по словам Решетниковой, температурные колебания, которые наблюдались в весенние месяцы, не повлияли и на урожай черешни. Она обратила внимание, что большая часть этих плантаций находится в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Местные садоводы на данный момент не заявляли о каких-либо проблемах.

По данным "Руспродсоюза", в настоящий период оптовая стоимость клубники в России составляет 216,9 рубля за килограмм. В прошлом году ягода продавалась по цене 244,7 рубля. В Москве розничная цена фиксируется на уровне 1 298,2 рубля в сравнении с прошлогодним – 1 196 рублей. В торговых сетях, которые относятся к Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), стоимость клубники начинается от 520 рублей.

В АКОРТ подчеркнули, что в связи с майскими заморозками и плохой погодой на протяжении 2024 года нельзя исключить, что на российском рынке окажется больше импортной черешни, цена которой будет выше прошлогодней. По их данным, при сборе урожая грунтовой клубники в южных и центральных регионах России ее стоимость будет постепенно снижаться. При этом самая низкая цена будет наблюдаться ближе к середине – концу июня, подчеркнул эксперт.

Ранее замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в кулуарах Всероссийского зернового форума рассказал, что рост цен на яблоки и их дефицит на российском рынке из-за снижения урожая после заморозков не ожидается. По его словам, с учетом нынешних погодных условий специалисты российского Минсельхоза прогнозируют по плодовым лишь незначительный недобор урожая. Но конечный потребитель не столкнется с повышением цен, поскольку недостаток будет восполнен благодаря импорту.