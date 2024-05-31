Замруководителя Россельхознадзора: роста цен на яблоки не ожидается

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Роста цен на яблоки и их дефицит на российском рынке из-за снижения урожая в связи с заморозками не ожидается. Об этом ТАСС заявил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в кулуарах Всероссийского зернового форума.

По его словам, с учетом нынешних погодных условий Минсельхоз РФ прогнозирует по плодовым небольшой недобор урожая. Но конечный потребитель не увидит повышения цены, поскольку все будет замещено поставками из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья, добавил Кармазин.

Он отметил, что в РФ каждый год завозится около 12 миллионов тонн различной плодоовощной продукции.

"Страны и номенклатура различная: есть и дальнее зарубежье, есть и ближнее зарубежье, в основном это экзотические фрукты, такие как бананы, ягоды, манго", – объяснил замруководителя Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Глава министерства Оксана Лут сказала, что ведомство попросить у правительства компенсировать плодовые культуры. При этом конкретные сроки пока не определены.