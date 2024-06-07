МВД РФ объявило в розыск бывшего премьера Украины Тимошенко

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МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Это следует из базы ведомства.

Поводом для розыска Тимошенко стала уголовная статья. При этом ее название не упоминается.

Тимошенко занимала пост премьера Украины с февраля по сентябрь 2005 года, после чего правительство было отправлено в отставку. С 2007 года она вновь выполняла функции главы правительства Украины.

В марте 2010 года парламент Украины отправил правительство и Тимошенко в отставку. После этого она заявила о переходе в оппозицию.

Ранее МВД РФ объявило в розыск экс-представитель сил теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов). Точное название уголовной статьи не указывалось. До этого женщина призывала к убийству российских журналистов.

