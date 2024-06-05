05 июня, 12:29Политика
Экс-представителя теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявили в розыск
Фото: twitter.com/Sarah Ashton-Cirillo (Ukrainian TDF Media) (Сара Эштон-Чирилло внесен в реестр экстремистов и террористов)
Экс-представитель сил теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сара Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов) объявлена в розыск. Об этом сказано в базе МВД.
При этом не уточняется, по какой конкретно статье Уголовного кодекса РФ разыскивается Эштон-Чирилло.
Ранее Росфинмониторинг внес Эштон-Чирилло в перечень экстремистов и террористов, которая призывала к убийству российских журналистов.
Союз журналистов России, в свою очередь, направил обращения в ФСБ и МВД, в которых призвал обратить внимание на данные угрозы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Эштон-Чирилло на предмет угрозы журналистам из РФ.