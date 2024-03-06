06 марта, 20:45Политика
Призывавшего взорвать Крымский мост журналиста Тома Рогана объявили в розыск в РФ
Фото: youtube.com/FoxNews (Том Роган внесен в перечень экстремистов и террористов)
Российское министерство внутренних дел объявило американского журналиста Тома Рогана (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) в розыск. Его карточка появилась в розыскной базе ведомства.
"Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК", – говорится в базе МВД.
В министерстве не уточнили, по какой именно статье ищут Рогана.
Журналист, работающий в издании The Washington Examiner, в свое время выступил в призывом взорвать Крымский мост. Против него и опубликовавшего эту статью Гердона Хьюго (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) российский Следственный комитет завел уголовные дела по террористическим статьям.
Накануне оба представителя СМИ попали в перечень экстремистов и террористов. Вместе с ними в списке оказалась бывший представитель украинской территориальной обороны Сара Эштон-Чирилло (включена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Она призывала к убийству российских журналистов.
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