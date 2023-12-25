Эксперт назвала методы мошенников, использующих QR-коды

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В России увеличилось число случаев мошенничества с использованием QR-кодов. Например, они подделывают их при оплате пользователем товаров или услуг, рассказала эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Мошеловка" Алла Храпунова.

По ее словам, если человек переходит по такому коду, то он попадает на фишинговый сайт, собирающий персональные данные, или на фальшивую платежную форму.

"Вы привыкли, например, через СБП считывать QR-код и платить. А мошенники подделывают QR-код, высвечивается платежная форма, но на самом деле вы через нее переводите деньги злоумышленникам, а не тем, кому собирались", – цитирует слова Храпуновой радио Sputnik.

Она добавила, что через коды аферисты предлагают скачать мошеннические приложения, которые взламывают смартфон пользователя. Кроме того, эксперт предупредила, что злоумышленники могут подделывать QR-коды для оплаты товаров и услуг, например аренды самоката.

"Вы подходите арендовать самокат, это для вас привычно, не задумываясь, считываете QR-код, а мошенники на самом деле уже подставили туда свой код, и вы переходите на совершенно другой ресурс и свои данные оставляете на другом ресурсе", – сообщила она.

Храпунова подчеркнула, что еще мошенники рассылают письма от имени реальных компаний с графическими метками, которые ведут на фишинговые сайты. Чтобы не стать жертвой аферистов, эксперт рекомендовала следовать определенным правилам.

"Если QR-код пришел в письме от неизвестного автора, который вроде бы визуализируется как знакомый вам поставщик товаров или услуг, лучше не рисковать и не торопиться по нему переходить", – добавила эксперт.

По ее словам, при наведении камеры смартфона на такой код появляется ссылка, которую нужно рассмотреть и проверить правильность указанных букв. Помимо этого, Храпунова призвала быть внимательными при заполнении платежных форм.

"Если это форма легитимного платежного агрегатора, там обязательно будут какие-то реквизиты, опознавательные знаки законного участника рынка. А если это мошенники, там будет все просто: введите данные карты и до свидания", – объяснила она.

Эксперт также рекомендовала не скачивать приложения на телефон с помощью QR-кодов.

Ранее руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян сообщил, что оплата по QR-коду небезопасна в отличие от платежей с помощью банковской карты.

Во время оплаты в магазинах важно проверять, кто получатель, так как мошенники часто меняют такие коды на свои реквизиты, пояснил эксперт. Он посоветовал использовать QR-коды, которые формируются под каждую покупку отдельно.

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