Суд арестовал мастера транспортной компании по делу о ДТП с трамваями в Кемерове

Фото: СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу

Центральный районный суд Кемерова арестовал до 6 августа мастера городской электротранспортной компании Тимура Хакимова, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хакимова Тимура Гайфулловича сроком на два месяца", – объявила судья.

Следствие просило арестовать Хакимова на два месяца, эту позицию поддержала прокуратура области и присутствующие на заседании. Сам обвиняемый просил отправить его под домашний арест. Кроме того, он свою вину не признал.

По данным следствия, Хакимов не проверил исправность тормозов трамвая и создал видимость проведенной проверки, поставив отметку в путевом листе. Также он выпустил транспорт на линию при наличии технической неисправности.

Авария с участием двух трамваев произошла утром 6 июня. Всем пострадавшим, количество которых уже составляет более 140 человек, оказывают необходимую медпомощь.

СК РФ также завел уголовные дела по факту аварии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 7 июня следователи завели третье уголовное дело по статье о халатности.

