СК попросил арестовать мастера транспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове

Фото: СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу

Следствие просит суд арестовать мастера Кемеровской электротранспортной компании Тимура Хакимова, которого задержали по делу о столкновении трамваев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный районный суд города.

По словам следователя, задержанный не проверил исправность тормозов трамвая и создал видимость проведенной проверки, поставив отметку в путевом листе. Также он выпустил транспорт на линию при наличии технической неисправности, подчеркнул он.

"Ходатайствую перед Центральный районным судом Кемерово об избрании меры пресечения… в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 августа 2024 года", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Хакимов не признал свою вину. Он попросил у суда домашнего ареста. При этом свою позицию по предъявленному обвинению фигурант дела не выразил.

Авария с участием двух трамваев произошла утром 6 июня. Всем пострадавшим, количество которых уже составляет более 140 человек, оказывают необходимую медпомощь.

СК РФ также завел уголовные дела по факту аварии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 7 июня следователи завели третье уголовное дело по статье о халатности.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее страшной аварией. Кремль пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

