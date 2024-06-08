08 июня, 08:17Происшествия
СК попросил арестовать мастера транспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове
Фото: СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу
Следствие просит суд арестовать мастера Кемеровской электротранспортной компании Тимура Хакимова, которого задержали по делу о столкновении трамваев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный районный суд города.
По словам следователя, задержанный не проверил исправность тормозов трамвая и создал видимость проведенной проверки, поставив отметку в путевом листе. Также он выпустил транспорт на линию при наличии технической неисправности, подчеркнул он.
"Ходатайствую перед Центральный районным судом Кемерово об избрании меры пресечения… в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 августа 2024 года", – говорится в сообщении.
В свою очередь, Хакимов не признал свою вину. Он попросил у суда домашнего ареста. При этом свою позицию по предъявленному обвинению фигурант дела не выразил.
Авария с участием двух трамваев произошла утром 6 июня. Всем пострадавшим, количество которых уже составляет более 140 человек, оказывают необходимую медпомощь.
СК РФ также завел уголовные дела по факту аварии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 7 июня следователи завели третье уголовное дело по статье о халатности.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее страшной аварией. Кремль пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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