Сборная России по футболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Сборная России по футболу обыграла команду из Белоруссии в товарищеском матче на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.

Мячи в ворота соперников забросили Иван Обляков (8-я минута), Константин Тюкавин (20-я минута) и Федор Чалов (63-я и 69-я минуты). Тюкавин забросил гол за сборную РФ впервые.

Результат игры был учтен в рейтинге Международной федерации футбола. После него Россия заняла 35-ю строчку, Белоруссия – 96-ю.

Ранее Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу. Ранее он возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош". Сроки заключенного контракта не уточнялись.

