07 июня, 22:47Спорт
Сборная России по футболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Сборная России по футболу обыграла команду из Белоруссии в товарищеском матче на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.
Мячи в ворота соперников забросили Иван Обляков (8-я минута), Константин Тюкавин (20-я минута) и Федор Чалов (63-я и 69-я минуты). Тюкавин забросил гол за сборную РФ впервые.
Результат игры был учтен в рейтинге Международной федерации футбола. После него Россия заняла 35-ю строчку, Белоруссия – 96-ю.
Ранее Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу. Ранее он возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош". Сроки заключенного контракта не уточнялись.