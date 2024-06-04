Футболиста "Рубина" Безрукова дисквалифицировали за шутку про победу над "Зенитом"

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал полузащитника казанского клуба "Рубин" Руслана Безрукова за шутку про перевод денег от "Краснодара" за победу над петербургским "Зенитом". Об этом РФС написал на своем сайте.

24 апреля "Рубин" выиграл у "Зенита" со счетом 2:0 в матче 21-го тура Мир – Российской Премьер-лиги. После игры Безруков в прямом эфире пошутил, что ждет от "Краснодара" деньги за то, что казанцы обыграли их соперника в борьбе за первое место.

Отмечается, что комитет дисквалифицировал футболиста на три месяца условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Председатель комитета по этике Андрей Стукалов указал, что в словах полузащитника "Рубина" после матча выявили нарушение этических норм.

По его мнению, это решение должно показать футбольной общественности, что даже намеки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов футбольных организаций.

Ранее сообщалось, что "Зенит" выиграл все российские трофеи сезона 2023/24. Клуб обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1 и завоевал Кубок России по футболу.

