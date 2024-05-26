Наставника "Динамо" Марцела Личку признали лучшим тренером сезона в РПЛ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Чешский наставник московского футбольного клуба "Динамо" Марцел Личка стал лучшим тренером по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Церемония вручения премий прошла в Москве, сообщает ТАСС.

Московская команда завоевала третье место в турнирной таблице. В число номинантов на приз лучшего тренера также вошли бывший наставник "Краснодара" Владимир Ивич и Валерий Карпин, возглавляющий "Ростов".

"Команда сделала меня лучшим тренером, большое спасибо клубу "Динамо", спортивному директору "Оренбурга" Дмитрия Андрееву и президенту клуба Василию Еремякину за возможность проявить себя в "Динамо". Честно, я еще не отошел от вчерашнего матча, потому что когда жизнь дает шанс, то нужно его использовать, но я горжусь командой", – отметил Личка.

"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу, одержав победу над "Ростовом" в матче последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счет составил 2:1. В составе "Ростова" мяч забил Роналдо (54-я минута), за "Зенит" отличились Густаво Мантуан (65-я минута) и Артур (85). В результате "Зенит" набрал 57 очков.

После чемпионата главный тренер "Зенита" Сергей Семак продлил контракт до 2030 года. Клуб поблагодарил всех тех, кто остался ему верен, поддерживал на протяжении многих сезонов и всегда был с командой. Контракты также продлили с представителями тренерского штаба основного состава.

