Марко Николича назначат на пост главного тренера ЦСКА

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В футбольном клубе ЦСКА сообщили о достижении принципиальной договоренности о сотрудничестве с бывшим наставником московского "Локомотива" Марко Николичем, который станет главным тренером команды вместо Владимира Федотова. Официальное соглашение заключат в ближайшее время, сообщает RT со ссылкой на армейцев.

Прошедший сезон Николич провел в "Шабаб Аль-Ахли" из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Под его наставничеством дубайская команда выиграла Суперкубок ОАЭ в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

Вместе с тренером "Локомотив" выиграл Кубок РФ в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали первенства.

Ранее сообщалось, что российский футболист Станислав Черчесов назначен главным тренером национальной сборной Казахстана. Сроки соглашения не уточняются.