Собянин: Москва – мировой лидер по динамике развития транспортной инфраструктуры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва стала мировым лидером по динамике развития транспортной инфраструктуры. Об этом на площадке ПМЭФ заявил Сергей Собянин.

"Для того чтобы у нас были свои производители автомобилей, надо этим рынком заниматься, защищать его. С другой стороны, необходимо работать над своими моделями, что мы, собственно, и делаем", – сказал мэр в интервью телеканалу "Россия 24".

Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве приступили к мелкоузловой сборке. Параллельно в столице готовят собственную платформу для автомобиля.

До 2030 года Москва планирует постоянно повышать комфорт пассажиров. Для этого, в частности, будут обновляться подвижные составы, а также создаваться новые маршруты к станциям от жилых комплексов.

Ранее Москва подписала соглашение с ПАО "КАМАЗ" о создании первого в России роботизированного завода по производству среднетоннажных и малотоннажных грузовиков. Достичь этого удалось благодаря новым технологиям и подходам.

В рамках соглашения планируется создать первый в РФ роботизированный завод по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей. На производстве будут применять отечественные ИТ-решения для планирования, автоматизации и оперативного управления производством, а также мониторинга работы оборудования и персонала.

