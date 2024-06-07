Ликсутов: тестирование беспилотного трамвая в Москве с пассажирами начнется до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Тестирование беспилотного трамвая в Москве с пассажирами начнется до конца года, сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заммэра, летом должно выйти распоряжение правительства, которое позволит начать тестирование уже с пассажирами.

Ранее Сергей Собянин дал старт испытаниям первого беспилотного трамвая в Москве. Запуск состоялся в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево.

Теперь за пультом находится водитель, а специальная система лишь дублирует его действия. На следующем этапе система беспилотного вождения возьмет на себя функции управления и принятия решений, а водитель будет страховать действия трамвая. Тестовые поездки с пассажирами начнутся по маршруту 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".

Последним этапом тестирования станет обеспечение полностью автоматического управления без водителя. В пресс-службе добавили, что такой системой к 2027 году могут оборудовать более 80% подвижного состава столичного трамвая.

