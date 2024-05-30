Первый в России беспилотный трамвай проехал более 100 километров по улицам Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первый в России беспилотный трамвай, который в тестовом режиме курсирует по маршруту № 10 без пассажиров, проехал уже более 100 километров по улицам Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, во время движения трамвай с помощью камер и лидаров собирает сведения для обучения нейронной сети. Как он утверждает, это поможет усовершенствовать распознавание близлежащих машин, пешеходов, светофоров и дорожных знаков, а также исключить ошибки.

Ликсутов также уточнил, что на данный момент за пультом находится водитель, а специальная система лишь дублирует его действия. При этом уже в этом году беспилотный трамвай будет полностью управлять движением, а водитель – только страховать весь процесс. К тестовым поездкам планируют пригласить пассажиров, добавил заммэра.

"С каждым выездом трамвай все лучше распознает внешние объекты. Беспилотная технология – уникальная разработка в Европе, которая принадлежит правительству Москвы", – заявил Ликсутов.

Кроме того, он сообщил, что до конца 2025 года беспилотный трамвай уже будет курсировать по маршрутам без водителя за пультом.

Ранее Сергей Собянин дал старт испытаниям первого беспилотного трамвая в Москве. Запуск состоялся в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево. Последним этапом тестирования станет обеспечение полностью автоматического управления без водителя. В пресс-службе добавили, что такой системой к 2027 году могут оборудовать более 80% подвижного состава столичного трамвая.

