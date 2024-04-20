Заммэра Москвы Ликсутов: на городских трамваях совершаются более 600 тыс поездок в день

20 апреля, 15:38Транспорт
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 600 тысяч поездок совершаются в будний день на столичных трамваях. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, число поездок за первые три месяца этого года увеличилось больше чем на 20%, если сравнивать с количеством 2023 года за этот же период.
"На современных трамваях по будням в столице совершается больше 600 тысяч поездок, а число пассажиров регулярно растет. Этой весной мы зафиксировали рекорд за последние три года: почти 700 тысяч поездок за один день", – добавил он.
Самыми популярными стали следующие маршруты:
- № 17 "Медведково" – "Останкино" (почти 54 тысячи поездок в рабочий день);
- № 6 "Братцево" – "Метро "Сокол" (более 37 тысяч поездок);
- № 11 "Останкино" – "16-я Парковая улица" (свыше 30 тысяч поездок);
- № 36 "Метрогородок" – "Новогиреево" (более 30 тысяч поездок);
- № 46 "Метрогородок" – "3-я Владимирская улица" (почти 29 тысяч поездок).
Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2017 года в Москву поставили более 500 современных трамваев, произведенных на территории России.
По его словам, столица задает тренды развития трамвайной сети и инфраструктуры для всей страны – на сегодняшний день парк обновлен уже на 95%. Мэр добавил, что к 2030 году планируется закупить 200 вагонов последнего поколения.
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