Заммэра Москвы Ликсутов: на городских трамваях совершаются более 600 тыс поездок в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 600 тысяч поездок совершаются в будний день на столичных трамваях. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, число поездок за первые три месяца этого года увеличилось больше чем на 20%, если сравнивать с количеством 2023 года за этот же период.

"На современных трамваях по будням в столице совершается больше 600 тысяч поездок, а число пассажиров регулярно растет. Этой весной мы зафиксировали рекорд за последние три года: почти 700 тысяч поездок за один день", – добавил он.

Самыми популярными стали следующие маршруты:

№ 17 "Медведково" – "Останкино" (почти 54 тысячи поездок в рабочий день);

№ 6 "Братцево" – "Метро "Сокол" (более 37 тысяч поездок);

№ 11 "Останкино" – "16-я Парковая улица" (свыше 30 тысяч поездок);

№ 36 "Метрогородок" – "Новогиреево" (более 30 тысяч поездок);

№ 46 "Метрогородок" – "3-я Владимирская улица" (почти 29 тысяч поездок).

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2017 года в Москву поставили более 500 современных трамваев, произведенных на территории России.

По его словам, столица задает тренды развития трамвайной сети и инфраструктуры для всей страны – на сегодняшний день парк обновлен уже на 95%. Мэр добавил, что к 2030 году планируется закупить 200 вагонов последнего поколения.

