Собянин: парк трамваев Москвы обновлен на 95 процентов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 2017 года в Москву поставили более 500 современных трамваев, произведенных на территории России, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, Москва задает тренды развития трамвайной сети и инфраструктуры для всей страны – на сегодняшний день парк обновлен уже на 95%. Мэр добавил, что к 2030 году планируется закупить 200 вагонов последнего поколения.

"В столице будут ходить только полностью низкопольные трамваи. Продолжаем модернизацию путей, обособляем их от автомобильных дорог, также оборудуем остановки с приподнятыми платформами", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что еще 10 лет назад по столице курсировали вагоны прошлого поколения с высоким полом и входом в первую дверь через турникет. Собянин добавил, что часто они ехали в одном потоке с автомобилями и задерживались из-за ДТП.

Между тем, он напомнил, что 6 апреля московскому трамваю исполняется 125 лет. Торжественный запуск движения трамваев состоялся в столице в этот день в 1899 году, а уже 7 апреля первые пассажиры стали пользоваться новым видом транспорта.



Собянин добавил, что в честь юбилея на Лесной улице парадной колонной проедут трамваи разных поколений, а на площади Тверская Застава пройдет выставка исторических вагонов и автомобилей.



"Трамвай – это первый городской рельсовый транспорт на улицах столицы. В будни на нем совершают в среднем больше 600 тысяч поездок", – заключил мэр.



Торжественный ход парадной колонны исторических трамваев по Лесной улице 6 апреля завершится открытием выставки ретротранспорта на площади Тверская Застава. Парад начнется в 11:00.

Трамвайные вагоны прибудут на старт от депо имени Русакова, поэтому зрители смогут увидеть их у станций метро "Сокольники", "Красносельская", "Комсомольская" и "Проспект Мира", а также на Достоевской улице и площади Борьбы.

В 11:15 трамваи прибудут на Тверскую Заставу, далее здесь начнется выставка исторических вагонов, а на соседней парковке у Белорусского вокзала покажут уникальные ретроавтомобили. После завершения парада на площади начнется концерт, в котором примут участие артисты проекта "Музыка в метро", академический хор Московского метрополитена и музыкальная группа "Мираж".