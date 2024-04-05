Ежегодный парад трамваев в Москве продолжится выставкой у Белорусского вокзала

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Торжественный ход парадной колонны исторических трамваев по Лесной улице 6 апреля завершится открытием выставки ретротранспорта на площади Тверская Застава. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Обычно парады исторического транспорта собирают десятки тысяч москвичей, поэтому ждем большое число людей и на этом празднике. Благодарю также наших партнеров, которые присоединятся к событию", – указал он.

По его словам, парад начнется в 11 часов 6 апреля на Лесной улице. Трамвайные вагоны прибудут на старт от депо имени Русакова, поэтому зрители смогут увидеть их у станций метро "Сокольники", "Красносельская", "Комсомольская" и "Проспект Мира", а также на Достоевской улице и площади Борьбы.

В 11:15 трамваи прибудут на Тверскую Заставу, далее здесь начнется выставка исторических вагонов, а на соседней парковке у Белорусского вокзала покажут уникальные ретроавтомобили. Это грузовики середины ХХ века и ретроавтобус "ЗИЛ". Кроме того, зрители увидят автомобили "ГАЗ" и легковые "ЗИЛ", микроавтобус "Юность", а также различные "Москвичи", "Жигули" и "Волги". Также будут представлены современные автомобили возрожденного завода "Москвич", добавил Ликсутов.

После завершения парада на площади начнется концерт, в котором примут участие артисты проекта "Музыка в метро", академический хор Московского метрополитена и музыкальная группа "Мираж". Заммэра также уточнил, что из-за этого на некоторых улицах города будет перекрыто движение.

Ограничения коснутся участка Лесной улицы от Новолесной улицы до 1-го Лесного переулка, перекрестков улиц Лесной, 1-й Тверской-Ямской и площади Тверская Застава, а также участка Лесной улицы от 1-го Лесного переулка до 1-й Тверской-Ямской улицы. Нельзя будет съехать с площади на улицу Бутырский Вал, а также с Тверского путепровода на площадь Тверская Застава.

Изменения коснутся и городского транспорта, уточнил он. Так, с 10 часов до окончания парада трамваи маршрута 7 будут курсировать до "Новослободской", а с 10:40 автобусы т70, 27, 345 и 384 вместо Белорусского вокзала будут ходить до остановки "МЦД Белорусская".

Ранее столичный Дептранс рассказывал, что в параде примут участие 12 исторических вагонов отечественного и зарубежного производства. Парад приурочен к 125-летию запуска первых электрических трамваев в Москве.