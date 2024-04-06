Трамвай в беспилотном режиме начнет выезжать на улицы Москвы летом – заммэра Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамвай в беспилотном режиме выйдет на столичные улицы летом, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что правительство столицы разрабатывает технологию управления трамвая без машиниста.

"Трамвай уже у нас научился ездить в депо, и летом этого года трамвай в беспилотном режиме будет уже выезжать на улицы города Москвы. Понятно, что там будет находиться водитель в первое время, но в перспективе мы считаем, что он может полностью работать в автоматическом режиме", – сказал Ликсутов.

Он выразил надежду, что в ближайшие несколько лет количество таких вагонов в беспилотном режиме увеличится.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 2017 года в Москву поставили более 500 современных трамваев, произведенных на территории России.

По его словам, Москва задает тренды развития трамвайной сети и инфраструктуры для всей страны – на сегодняшний день парк обновлен уже на 95%. Мэр добавил, что к 2030 году планируется закупить 200 вагонов последнего поколения.

Между тем, он напомнил, что 6 апреля московскому трамваю исполняется 125 лет. Торжественный запуск движения трамваев состоялся в столице в этот день в 1899 году, а уже 7 апреля первые пассажиры стали пользоваться новым видом транспорта.



Собянин добавил, что в честь юбилея на Лесной улице парадной колонной проедут трамваи разных поколений, а на площади Тверская Застава пройдет выставка исторических вагонов и автомобилей.