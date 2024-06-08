Психолог Игонина посоветовала социальным работникам не забывать о себе

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Помогая другим, социальным работникам не стоит забывать и о себе. Об этом Москве 24 рассказала столичный психолог Екатерина Игонина.

Ежегодно 8 июня в России отмечается День социального работника. Это дата посвящена специалистам, которые первыми принимают на себя проблемы других людей, а также помогают по возможности их решать.

Игонина отметила, что социальные работники посвящают свою жизнь заботе о других. Они добрые, бескорыстные и всегда готовы помочь. Даже тогда, когда сами нуждаются в поддержке.

"Нередко люди стараются бросить все силы и направить заботу на тех, кто в этом нуждается, игнорируя собственную усталость и личные негативные моменты. Добрые дела заряжают энергией и мотивируют. Но далеко не всегда этого бывает достаточно, чтобы сохранить гармонию внутри себя и поддерживать качество своей жизни", – говорит психолог.





Екатерина Игонина столичный психолог В поддержке, отдыхе и внимании нуждаются все – в том числе и работники социальной сферы. Очень часто происходит так, что они сталкиваются со сложностями на профессиональном пути, испытывают тяжелые переживания и чувства, подвержены эмоциональному напряжению и высокой интеллектуальной нагрузке. Именно поэтому важно уметь заботиться как об окружающих, так и о себе, полноценно уделяя внимание своим потребностям.

Чтобы научиться разделять профессиональное и личное, выделять время на отдых и при этом оставаться верным своему делу, необходимо соблюдать ряд рекомендаций. В первую очередь важно вести здоровый образ жизни. Сбалансированно и разнообразно питаться, высыпаться, быть физически активным.



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Также нужно оставаться собой, делиться своими эмоциями с родными и близкими, находить у них поддержку. И просто хорошо проводить время вместе. Наличие опоры поможет преодолеть повседневные сложности и справиться с трудными задачами, отмечает психолог. Также следует научиться радоваться мелочам.

Кроме того, необходимо бережно относиться к себе и признать, что иногда соцработникам тоже требуется отдых. Такая карьера зачастую приводит к профессиональному и эмоциональному истощению. Поэтому очень важно не только оказывать помощь другим людям, но и уметь получать ее самому. Для этого существуют супервизии и групповые формы работы.

Также, чтобы укрепить свой организм и психологическое равновесие, требуется полноценный отдых. Важно делать передышки как посреди рабочего дня, так и придя домой. В отпуске же лучше передать дела коллегам, а не пытаться продолжать контролировать все рабочие вопросы.

Ранее директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева рассказала об интересе у современных школьников к должности социального работника. С ее слов, это даже не столько профессия, сколько в большей степени миссия и реализация душевного порыва.

