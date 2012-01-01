Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 08:00

Общество
Главная / Истории /

Карьерный эксперт Чукина рассказала, как достичь гармонии во всех сферах жизни

Колесо баланса: как найти гармонию во всех сферах жизни

Кажется, что быть постоянно счастливым и довольным своей жизнью невозможно. Конфликты в семье, сложности на работе или проблемы со здоровьем могут серьезно пошатнуть внутреннее ощущение гармонии. Вместе с карьерным специалистом выясняем, как найти баланс и улучшить все сферы жизни.

Разбить жизнь по секторам

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Каждому хочется быть успешным на работе, находить время на отдых, встречи с друзьями и хобби. Однако добиться результатов в одной сфере и не потерять ориентиры в другой бывает сложно. Эксперт центра "Профессии будущего" Алена Чукина рассказала Москве 24, что достичь гармонии можно при помощи колеса баланса – визуальной методики самоанализа, созданной американским коучем Полом Мейером.

Это графическое изображение секторов, представляющих различные аспекты жизни. Колесо баланса помогает определить и оценить, насколько они сбалансированны. Осознать, в каких сферах жизни необходимы изменения или улучшения, чтобы достичь гармонии.
Алена Чукина
эксперт центра "Профессии будущего"

Для построения колеса баланса нужно нарисовать на листе бумаги круг, разделить его на секторы: карьера, саморазвитие, хобби, семья, друзья, деньги, здоровье и отдых. Каждый необходимо оценить по шкале от 1 до 10. Например, разделу "работа" поставить восемь баллов, а "отдыху" и "саморазвитию" – по три.

"Это позволит увидеть, какие секторы требуют большего внимания, и разработать планы для их улучшения. Однако цель не заключается в том, чтобы стать идеальным и достичь 10 по всем параметрам. А в объективном осмыслении собственной жизни", – объяснила Чукина.

Проработать все

Фото: depositphotos/alebloshka

Добиться улучшения качества жизни поможет проработка каждой сферы в отдельности. Причем есть метод, который позволит поправить ситуацию в ближайшей перспективе, обратила внимание Алена Чукина.

Для начала важно определить сектор колеса баланса, который максимально радует и удовлетворяет. А затем прописать три ресурса или три действия, позволяющие прокачивать сферу до такого высокого уровня. Далее выбираем сектор, который пока удовлетворяет меньше, чем остальные. И прописываем три действия, три первых маленьких шага, которые можно сделать в ближайшие 72 часа, чтобы повысить его качество.
Алена Чукина
эксперт центра "Профессии будущего"

Как это работает, специалист показала на финансовой стороне жизни. Чтобы ее улучшить, стоит подумать, как увеличить собственное благосостояние.

"Это может быть размещение поста в социальных сетях, где человек предлагает свои услуги. Или дополнительная занятость, которая не требует постоянного присутствия в офисе. Если человеку необходима новая работа – ему важно разместить резюме на соответствующих платформах, откликнуться на вакансии, рассказать знакомым о том, что он находится в поиске новой деятельности", – перечислила варианты эксперт.

При этом она напомнила, что финансовое благополучие не зависит от карьерного роста или повышения по службе. Нужно учиться управлять деньгами и стремиться к дополнительным доходам, например через инвестиции или пассивный заработок.

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Чтобы улучшить сектор карьеры, Алена Чукина порекомендовала отказываться от лишних обязательств на службе. Это поможет избежать переутомления и сохранить баланс между работой и личной жизнью. Также ради множества проектов не стоит жертвовать сном и здоровьем. При улучшении сектора дружбы эксперт призывает помнить, что основа приятельских отношений – взаимное уважение, совместное развитие и равенство. Главное, чтобы общение с друзьями не забирало энергию, а добавляло сил.

Также важно уделять время хобби. Порой деловые люди недооценивают различные увлечения, считая их бесполезными. Но заниматься тем, что приносит удовольствие, необходимо, настояла эксперт. Стоит поработать и над сферой семьи. Когда работа занимает все время и энергию, у человека не остается времени и сил на общение и встречи с близкими. А это сигнал для перемен.

"Сложные отношения в семье могут привести к уклонению от проблем и погружению в работу", – сказала Чукина.

Для проработки области саморазвития важно постоянно обучаться. Это прокачивает мозг и укрепляет нейронные связи. А для поддержания здоровья – соблюдать режим дня, есть полезную пищу, заниматься спортом и регулярно проходить обследования. Нельзя забывать и про отдых. Некоторые считают, что бездельничать неприемлемо, однако такой подход может навредить эмоциональному и физическому состоянию. Поэтому важно находить возможности отдохнуть и восстановиться. В этом плане необходимо прислушиваться к своим ощущениям, заключила Чукина.

Читайте также


Шмакова Екатерина

обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика