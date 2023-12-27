В МВД предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мошенники в преддверии новогодних выходных начали представляться сотрудниками маркетплейсов, чтобы узнать платежные данные покупателей. Об этом сообщает телеграм-канал МВД РФ.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, действуя от имени сотрудников торговых интернет-площадок, аферисты пишут пользователям, что могут начислить кешбэк или бонусы за задержку доставки. Для этого злоумышленники просят передать им платежные данные или коды из СМС-сообщений, после чего похищают товары или деньги.

В ведомстве рекомендовали покупателям вести все переговоры о доставке в приложении онлайн-магазина, а также никому не говорить свои реквизиты и другую информацию о заказе.

Кроме того, в МВД предупредили о случаях мошенничества при покупке билетов на популярные туристические направления с помощью фишинговых сайтов. Аферисты предлагают покупателям сэкономить, а в итоге узнают реквизиты банковских карт и снимают с них деньги.

"Поэтому все приобретения – будь то билеты на мероприятия или на транспортные рейсы – совершайте только на официальных интернет-страницах компаний. Проверяйте название ресурса в адресной строке и, если видите отличия, – не заходите на него", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники перед Новым годом стали чаще взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и просить знакомых жертв "одолжить" ненадолго деньги. По словам экспертов, злоумышленники пользуются тем, что в предпраздничной суете люди теряют бдительность.

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