Тела еще двух человек извлекли из-под завалов дома в Луганске

Фото: МЧС России

Спасатели вытащили из-под завалов в Луганске тела еще двух человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что спасатели продолжали работы по разбору завалов всю ночь. В результате, по его словам, они обнаружили тела еще двух человек. Пасечник подчеркнул, что поисковая операция продолжается.

"По состоянию на 08:00, известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города", – добавил глава ЛНР.

На данный момент специалисты делают все, чтобы оперативно ликвидировать последствия ракетного удара со стороны ВСУ, а также оказать необходимую помощь людям. Сейчас осуществляется восстановление теплового контура домов, водо- и электроснабжения, заявил он.

Пасечник сообщил, что все пострадавшие, оставшиеся без жилья, находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. С ними работают врачи и психологи, а также специалисты, которые помогают оформить компенсации за поврежденную квартиру.

"Благодарю сотрудников МЧС, коммунальщиков, медиков, соцработников, волонтеров, которые продолжают трудиться в круглосуточном режиме. Об оперативной ситуации мне докладывают каждый час", – подытожил глава ЛНР.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что на месте обрушения подъезда разобраны все конструкции до первого этажа, у спасателей осталась лишь подвальная часть.

ВСУ нанесли удар по Луганску 7 июня, воспользовавшись не менее шестью ракетами ATACMS. Силы ПВО сумели сбить основную часть снарядов, но обстрел повредил гражданскую инфраструктуру города.

В результате этой атаки в одной из многоэтажек рухнул подъезд, под завалами оказались люди. В результате произошедшего погибли 4 человека.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в восточной части города в результате атаки оказались повреждены более 30 домов. В администрации Луганска добавили, что два дома были полностью разрушены.

