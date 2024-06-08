Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минцифры РФ начало тестировать технологию GPT на портале госуслуг. Результаты могут быть представлены уже в сентябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

"Да, мы тестируем две разработки – и Яндекс, и Сбер, – сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты", – заявил он в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее стало известно, что Минцифры планирует в этом году начать использовать ChatGPT на портале госуслуг для консультации пользователей. Ведомство намерено использовать встроенный промышленный ChatGPT, чтобы с его помощью выдавать пользователям справочную информацию о порядке и заказе госуслуг.

До этого Минцифры начало тестировать генеративный искусственный интеллект в цифровом помощнике портала госуслуг "Максе". Однако ни на одном из конкретных вариантов для робота ведомство не остановилось.

Кроме того, в Минцифры сообщили, что на "Госуслугах" появился сервис проверки подлинности паспорта. В министерстве указали, что эта процедура может понадобиться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях. Там добавили, что при помощи сервиса можно проверить срок действия документа, а также факт его выдачи МВД. Процесс проверки проходит в соответствии с данными ведомства.

