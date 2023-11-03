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03 ноября, 12:59

Технологии

Сервис проверки подлинности паспорта появился на портале "Госуслуги"

Фото: 123RF/diy13

На портале "Госуслуги" появился сервис, с помощью которого пользователи смогут проверить подлинность паспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"Проверьте паспорт с помощью нового сервиса! Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами", – говорится в сообщении.

С помощью сервиса можно проверить срок действия документа, а также факт его выдачи МВД. Процесс проверки ведется в соответствии с данными ведомства.

С 28 октября на портале "Госуслуги" для пользователей стала обязательной двухфакторная авторизация. Ее ввели для повышения уровня защиты данных россиян. Соответствующую меру ранее утвердило правительство РФ.

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