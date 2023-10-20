20 октября, 15:25Технологии
Двухфакторная аутентификация становится обязательной на портале госуслуг
Фото: Агентство "Москва"/Светлана Гусева
Правительство России утвердило постановление о дополнительном подтверждении входа на сайте госуслуг, сообщает ТАСС.
Так двухфакторная аутентификация стала обязательной для всех пользователей портала. Чтобы войти на портал, после введения логина и пароля граждане должны дополнительно подтвердить свой вход.
Можно воспользоваться одноразовым кодом из СМС-сообщения, либо кодом из специального приложения (ТОТР), либо биометрией, если пользователь по собственному желанию предоставил эти данные и дал согласие на их использование.
Новые правила позволят лучше защитить сайты, куда человек заходит с логином и паролем от госуслуг.
Как уточнили в Минцифры дополнительное подтверждение входа на "Госуслуги" станет обязательным для всех с 28 октября.
Ранее в министерстве сообщили, что в приложении "Госуслуги" появилась функция проверки подлинности, срока годности, производителя, веса и объема товаров. Для этого необходимо отсканировать похожий на QR-код специальный знак на упаковке продукта.
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