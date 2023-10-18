На "Госуслугах" стала доступна запись к нотариусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Услуга записи к нотариусу появилась на портале "Госуслуги" после ее тестирования в восьми регионах России. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

Пользователи портала могут выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг. При желании можно также заранее отправить электронные копии документов специалисту.

Минцифры отмечает, что к проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время.

Сейчас услуга доступна жителям по всей стране, и она бесплатна.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что в приложении "Госуслуги" появилась функция проверки подлинности, срока годности, производителя, веса и объема товаров. Для этого необходимо отсканировать похожий на QR-код специальный знак на упаковке продукта.

