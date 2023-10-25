Пользователи "Госуслуг" смогут зарегистрировать биометрию в упрощенном формате

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Пользователи приложения "Госуслуги Биометрия" теперь смогут зарегистрировать свою биометрию в упрощенном формате. Об этом сообщили в пресс-службе центра биометрических технологий, пишет РИА Новости.

Помимо загранпаспорта нового поколения и похода в банк, гражданам теперь доступна возможность подтвердить свою биометрию при помощи учетной записи на "Госуслугах". Также пользователю понадобится смартфон, чтобы запись свой голос и сделать фото, уточнили в пресс-службе.

"Это существенно упрощает процесс регистрации новых пользователей и делает сервисы более доступными для почти 100 миллионов граждан, имеющих подтвержденную запись на портале госуслуг", – рассказал гендиректор центра Владислав Поволоцкий.

Для регистрации в новом формате нужно выбрать соответствующий вариант в обновленном приложении, сделать свое фото и произнести 3 последовательности цифр. При этом запись голоса нужна только в том случае, если гражданин в дальнейшем будет получать доступ к сервисам с идентификацией по голосу.

Пока для таких пользователей будет доступен лишь ряд услуг, включая покупки до 2 500 рублей, проход в офис и оплату проезда в общественном транспорте, однако в будущем этот список будет расширяться.

Чтобы получить полный доступ к услугам, гражданину нужно зарегистрировать стандартную (с использованием загранпаспорта нового поколения) или подтвержденную (в отделении банка) биометрию, заключили в пресс-службе.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы заявили, что москвичи воспользовались оплатой проезда в городском транспорте по биометрии более 80 миллионов раз за последние 2 года. В будний день жители совершали около 140 тысяч поездок по такому способу.

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