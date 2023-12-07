Минэкономразвития разработало механизм защиты от причиненного технологиями ИИ вреда

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Минэкономразвития РФ разработало механизм компенсации от причиненного технологиями искусственного интеллекта (ИИ) вреда в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР), сообщает РБК.

Если поправки в соответствующий закон примут, то участники ЭПР будут вынуждены страховать ответственность от негативных последствий применения таких инноваций.



По информации пресс-службы ведомства, это поможет обеспечить безопасное и последовательное введение таких сложных инструментов как ИИ. В частности – зафиксировать применение ИИ в разных отраслях в сфере обеспечения правовых механизмов.

Адвокат Иван Купцов пояснил, что сейчас специального режима ответственности за использовании технологий ИИ в законодательстве России нет. Однако он положительно оценил установление правил в страховании за использовании таких технологий.



"Видится совершенно правильным и своевременным", – уверен он.

В пример возможных страховых случаев можно привести: неверную информацию о здоровье от чат-ботов, попавшие в ДТП беспилотные автомобили, ошибки системы распознавания лиц, уточнили в издании.

Ранее Владимир Путин на конференции по ИИ сказал, что внедрением искусственного интеллекта в здравоохранение, науку, образование и в остальные сферы жизни человечество начинает новую главу существования.

Затем стало известно, что городской совет Порту-Алегри, столицы бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, утвердил новый закон, который был полностью составлен посредством искусственного интеллекта ChatGPT. Нововведение уже было одобрено советом и подписано мэром города.

Интернет-мошенники начали использовать нейросети