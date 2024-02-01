Минцифры РФ планирует применять ChatGPT для консультации пользователей "Госуслуг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует в этом году начать использовать ChatGPT на портале "Госуслуги" для консультации пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления главы ведомства Максута Шадаева и его презентацию, представленную на панельной сессии на форуме Digital Almaty 2024.

По информации из презентации, министерство намерено использовать встроенный промышленный ChatGPT, чтобы с его помощью выдавать пользователям справочную информацию о порядке и заказе госуслуг.

В ходе выступления на цифровом форуме Шанхайской организации сотрудничества Шадаев заявил, что госуслуги будут оказываться онлайн, то есть в момент обращения будет выдаваться результат. Он считает, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут быть оказаны без обращения, также все консультации должен выполнять ChatGPT и заполнять за пользователя необходимые заявления.

Также, согласно презентации министра, робот Макс – цифровой помощник на портале "Госуслуги" – уже обработал свыше 450 миллионов запросов на естественном языке в режиме диалога. А call-центры, использующие голосовых роботов, уже есть в 50% всех федеральных и региональных ведомств.

Ранее в Минцифры сообщили, что на "Госуслугах" появился сервис проверки подлинности паспорта. В министерстве указали, что эта процедура может понадобиться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях. Там добавили, что при помощи сервиса можно проверить срок действия документа, а также факт его выдачи МВД. Процесс проверки проходит в соответствии с данными ведомства.

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