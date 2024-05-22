Минцифры начало тестировать генеративного ИИ на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры начало тестировать генеративный искусственный интеллект в цифровом помощнике портала госуслуг "Максе". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Олега Качанова.

"Генеративные нейросети сети планируется использовать в роботе "Максе". Это понятное для нас направление, мы уже идем по пути тестирования, отрабатываем разные варианты", – подчеркнул он.

При этом пока ни на одном из конкретных вариантов для робота ведомство не остановилось. Однако, как отметил замглавы Минцифры, это уже можно назвать тестированием.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует в этом году начать использовать ChatGPT на портале госуслуг для консультации пользователей. Ведомство намерено использовать встроенный промышленный ChatGPT, чтобы с его помощью выдавать пользователям справочную информацию о порядке и заказе госуслуг.

До этого в Минцифры сообщили, что на "Госуслугах" появился сервис проверки подлинности паспорта. В министерстве указали, что эта процедура может понадобиться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях. Там добавили, что при помощи сервиса можно проверить срок действия документа, а также факт его выдачи МВД. Процесс проверки проходит в соответствии с данными ведомства.

