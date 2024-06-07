Захарова: в атаке на Луганск и Херсонскую область очевиден "натовский почерк"

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Мировое сообщество должно понимать, что в атаках на Луганск и Херсонскую область прослеживается "натовский почерк". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения", – приводят ее слова на сайте ведомства.

Говоря об этом, Захарова напомнила, что полетные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при участии американских и британских специалистов.

По словам дипломата, ударами по Луганску и Херсонской области Киев показал свою нацистскую сущность. Причастные к произошедшему понесут неотвратимое и заслуженное наказание, заключила она.

7 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Луганску. ВСУ обстреляли город, применив не менее шести ракет ATACMS. В результате произошедшего погибли 4 человека и пострадали 50.

В селе Садовом Херсонской области ВСУ ударили по магазину корректируемой авиабомбой, а после выпустили снаряд из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате произошедшего погибли 22 человека, еще 15 получили ранения.

