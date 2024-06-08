В Нагатинском Затоне пройдут показательные выступления собак-спасателей

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района “Мой район”"

Показательные выступления собак кинологической группы аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра столицы пройдут в Нагатинском затоне 9 июня. Они состоятся в рамках цикла мероприятий "Друг, спасатель, защитник" и фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В отряде состоят опытные четвероногие разных пород, среди которых лабрадор, австралийская и белая швейцарская овчарка, бордер-колли и эрдельтерьер.

Основная программа предполагает показ команд, которые знают собаки, преодоление препятствий и другое. Посетители смогут задать вопросы специалистам и принять участие в викторине, за которую получат памятные сувениры и подарки.

Выступления пройдут с 18:00 по 19:00 по адресу: Затонная улица, дом 22. Вход на мероприятие свободный.

8 июня в столице организуют акцию "Собаки в городе". В пункте сбора подарков для московских приютов будут принимать гигиенические средства, корма, лекарства, лакомства и игрушки. Также для горожан проведут лекции о здоровье животных, их адаптации в новом доме и коррекции нежелательного поведения.

Кроме того, 1 июня кинологическая служба МВД России "Щенячий патруль" выступила в рамках фестиваля "Лето в городе. Все на улицу!" в Северном Измайлове. Все желающие увидели, как трехмесячные щенки ищут спрятанные предметы, занимаются на тренажерах и выполняют базовые команды. Эксперты МВД также рассказали о секретах воспитания собак и их тренировок.

