Синоптик Вильфанд: солнце и погода без осадков ожидаются в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Солнечные и преимущественно без осадков прогнозируются выходные, 8 и 9 июня, в Москве. Температура составит от 21 до 25 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Нынешние выходные подарят москвичам замечательную летнюю погоду, когда температура будет даже выше нормы примерно на 1–2 градуса. Это будет все равно погода теплая, но очень комфортная. Ночью около +15 градусов, дневные температуры в диапазоне +20–25", – отметил он.

Как подчеркнул синоптик, умеренная солнечная погода наступает из-за того, что ложбина низкого давления отходит на восток, меняется направление воздуха, который будет идти с северной – северо-западной части.

"Это самый классический вариант атмосферной циркуляции. Он и будет наблюдаться в эти выходные. Умеренно тепло, такие хорошие июньские дни", – сказал метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что ближайшие выходные в Москве, 8 и 9 июня, ожидаются без дождей и аномальной жары. Пик самых сильных осадков пройден. Как отметил синоптик, погода в городе начнет успокаиваться и будет менее дождливой. Он подчеркнул, что атмосферное давление сохранится в климатической норме.

