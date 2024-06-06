Более 40% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы за несколько часов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 40% месячной нормы осадков выпало на территории некоторых районов Москвы в течение нескольких часов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

В ведомстве уточнили, что наиболее большое количество осадков было зафиксировано в Северном, Южном, Юго-Западном, Западном и Зеленоградском административных округах.

Представители комплекса также обратили внимание, что основной объем воды самостоятельно уходит в ливневую сеть.

На улицы города 6 июня вышли 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Они открывают водоприемные решетки, обеспечивая таким образом беспрепятственный пропуск дождевой воды. В случае необходимости сотрудники службы применяют откачивающую технику.

В связи с сильными дождями в Москве объявили оранжевый уровень опасности, который продлится до конца дня.

Представители Дептранса столицы предупредили, что в связи с погодными условиями в городе могут возникать локальные задержки наземного транспорта. В связи с этим некоторые маршруты могут оперативно подвергаться изменениям.

Кроме того, сотрудники департамента призвали москвичей пересесть на метро в связи с ливнями. Автомобилистов же представители ведомства попросили быть внимательнее за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Им также посоветовали не оставлять машину вблизи деревьев и шатких конструкций.

