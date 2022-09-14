Россиянам назвали основные уловки мошенников на курортах Турции

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Ложные низкие цены на экскурсии являются одной из уловок мошенников на курортах Турции, утверждает руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн. По ее словам, многие путешественники в надежде сэкономить часто либо не получают услугу, либо в процессе поездки доплачивают за что-либо.

"Очень распространенная история, когда в автобусе или на водном транспорте внезапно выясняется, что в стоимость входил только билет и гид. А доплатить нужно за проезд, питание и прочие услуги", – отметила Фишбейн в разговоре с "Мослентой".

Руководитель турагентства посоветовала обращаться к отельным гидам, у которых всегда фиксированная цена и перечень услуг, считает эксперт.

Кроме того, часто мошенники пытаются обмануть туристок при знакомстве. К девушке подходят, общаются, зовут в какое-либо заведение, а после исчезают, оставляя счет путешественнице.

"Еще бывает, что вы пришли в местную парилку расслабиться и сделать мыльный массаж. И вдруг появляется специалист, который после бесплатного осмотра позвоночника сообщает о защемлениях, спазмировании, и настоятельно рекомендует хотя бы несколько сеансов массажа от профи", – предупредила Фишбейн.

По ее мнению, обращаться за услугами массажиста следует либо в отелях, либо в специальных заведениях.

Среди тех, кто предлагает заплести детям косички, тоже встречаются недобросовестные люди. Многие туристы сталкивались с тем, что окончательная сумма за прическу сильно разнилась с той, которую обозначили в начале.

Более того, в Турции к путешественникам могут подойти и попросить плату за место на пляже. Но Фишбейн подчеркнула, что береговая полоса в этой стране бесплатна. Деньги имеют право попросить только за лежак, матрас или зонт.

Ранее гендиректор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов назвал самый дорогой тур по РФ в 2022 году. Такой поездкой стала экспедиция для восьми человек на Чукотку. Наземный маршрут с вертолетным перелетом на остров Врангеля обошелся в 12 миллионов рублей.

